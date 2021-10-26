В гостиницах и торговых центрах Ставрополья могут разместить ковид-госпитали

СТАВРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья прорабатывают возможность размещения ковид-госпиталей в крупных гостиничных комплексах либо зданиях, построенных под торговые центры. Об этом сообщил во вторник губернатор края Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями региона.

"Имеем еще на 800 коек возможности, после этого только один шанс - будем переводить [под ковидные госпитали] либо крупные гостиничные комплексы, либо торговые центры, не введенные в эксплуатацию. Уже такие планы разрабатываем. Понимаем, что еще как минимум на 1,5 тыс. мест мы должны иметь запас, чтобы избежать случаев, когда человека при показаниях не возьмут в больницу", - сказал он.

Владимиров пояснил, что пока власти планируют перепрофилировать не более 30% основного коечного фонда больниц, чтобы сохранить возможность лечения пациентов с заболеваниями помимо коронавируса. "В первую волну в прошлом году 1 803 койки было, из них было всего 200 кислородных. Сегодня 71% кислородных, у нас 4 853 койки. Пытаемся сохранять 10% свободных коек, в этой парадигме пока живем и работаем", - отметил Владимиров.

Ранее на совещании президента Владимира Путина с членами правительства вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что свыше 90% больничных коек для пациентов с коронавирусом заняты в 27 регионах. Голикова подчеркнула, что "сложнее всего ситуация в Ставропольском крае, Республике Адыгея, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской, Саратовской областях".

Министр здравоохранения края Владимир Колесников сообщал, что общий коечный фонд в медучреждениях региона составляет 22 тыс. коек, без учета узкоспециализированных диспансерных - 17 800 коек. Из них уже более четверти перепрофилированы под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией.