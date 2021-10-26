Более 1,5 млн человек ежедневно ездят в Москву из области и других территорий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Свыше 1,5 млн человек в ежедневном режиме въезжают на территорию Москвы из Московской области и других территорий с различными целями. Получить такие цифры позволил анализ данных сотовых операторов, сообщил во вторник заместитель директора ГАУ "НИПИ Генерального плана города Москвы" Олег Григорьев.

"У нас есть данные сотовых операторов, которые позволяют увидеть много интересного, начиная с динамики перемещения населения с трудовыми и нетрудовыми целями. В Москву ни много ни мало въезжает порядка 1,5 млн человек в день только в час пик. Сотовые данные дают возможность посмотреть, откуда люди приезжают, куда двигаются, как распределяются по территории города", - рассказал Григорьев в своем выступлении на "Форуме стратегов 2021" в Петербурге.

Научно-исследовательский институт, исходя из анализа больших массивов данных сотовых операторов, а также из различных статистических исследований и сведений госорганов и открытых данных частных компаний, смог составить карту "реального города" Москвы, которая учитывает население тех территорий, которые большую часть времени проводят в столице. В границы "реального города" специалисты включили Подольск, Звенигород, Климовск, Раменское, Пушкино, Софрино и другие населенные пункты области.

Кроме того, агрегированные данные позволили выделить самостоятельные территории в различных районах внутри Москвы, которые сами по себе являются локальными центрами и способны существовать относительно автономно.

Григорьев отметил, что данные сотовых операторов обладают определенной погрешностью, в связи с чем иногда движение людей отмечается напрямую через водоемы или закрытые промышленные зоны. Однако сверка с другими агрегированными данными позволяет максимально повысить точность получаемых итоговых сведений.