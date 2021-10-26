Волонтеров привлекут к помощи людям на самоизоляции и амбулаторным больным на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Волонтеров привлекут на Ставрополье к доставке лекарств амбулаторным пациентам с коронавирусом и людям старшего возраста, находящихся на самоизоляции. Об этом сообщил во вторник губернатор Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями региона.

"Более 13 тыс. человек сегодня находятся на амбулаторном лечении, люди, которые в легкой форме переносят коронавирусную инфекцию, люди, которым необходимо доставлять лекарства. Сегодня выпустили постановление о самоизоляции людей старшего возраста, опять нужно будет продукты привозить. <…> Волонтерское движение опять возрождается, мы нуждаемся в тех людях, которые будут оказывать помощь людям на самоизоляции и по развозу лекарственных средств", - сказал он.

В пресс-службе губернатора края отметили, что в регионе планируется также возобновить участие в борьбе с пандемией волонтеров-медиков. В регионе будут создавать дополнительные бригады скорой помощи, к работе в которых, в том числе, планируют привлечь волонтеров-медиков.

В начале пандемии в 2020 году на Ставрополье волонтеров привлекали к консультативной работе, раздаче средств индивидуальной защиты, продуктовых наборов и товаров первой необходимости в период всеобщей самоизоляции, позже они участвовали в доставке лекарств пациентам на дом.