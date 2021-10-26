Систему экспресс-тестирования внедрят в КБР из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 26 октября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) приняли решение о введении экспресс-тестов для выявления коронавируса из-за ухудшения ситуации с распространением инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики со ссылкой на материалы заседания оперштаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в КБР.

"В ходе обсуждения сложившейся ситуации приняты решения о внедрении экспресс-тестов и усилении межведомственной работы по контролю выполнения требований санитарно-эпидемиологического режима, в том числе выездные проверки на предмет действия в организациях системы QR-кодов", - говорится в сообщении.

Глава региона Казбек Коков назвал эпидситуацию в регионе сложной, но контролируемой. "В госпиталях находятся 1 418 человек, коечный фонд составляет 1 590, то есть, занятость коек - порядка 89%, в реанимациях - 163 человека. Ситуация осложняется нехваткой кислорода", - цитирует Кокова его пресс-служба.

Новые ограничения

С 23 октября в Кабардино-Балкарии начались школьные каникулы, колледжи и вузы переведены на дистанционный формат обучения, на дистанционный формат работы переведены непривитые граждане старше 60 лет. С 27 октября на объектах общественного питания приостанавливается проведение свадеб, юбилеев, банкетов, корпоративных мероприятий, функционирование развлекательных, танцевальных зон, предусматривающих массовое пребывание посетителей. Посещение организаций общепита и учреждений культуры возможно только при предъявлении QR-кода или отрицательного результата ПЦР-теста.

По данным руководителя управления Роспотребнадзора по КБР Жирослана Пагова рост заболеваемости коронавирусной инфекцией по сравнению с предыдущей неделей в регионе составляет 14,4%, с предыдущим месяцем - на 71%. Основной причиной роста заболеваемости является несоблюдение гражданами ограничительных мероприятий, масочного режима, социальной дистанции, отметил Пагов, уточнив, что в результате проверок в отношении граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц по контролю санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий выписан 81 штраф на сумму более 2 млн руб., приостановлена деятельность 21 организации.

Главный санитарный врач заявил о необходимости усиления проверочных мероприятий с участием всех контрольно-надзорных ведомств и увеличения лабораторных исследований.

Проблема с кислородом

Министр здравоохранения Кабардино-Балкарии в ходе заседания сообщил, что в случае дальнейшего роста заболеваемости будут открыты госпитали на базе Центральной районной больницы Чегемского района и Республиканской детской клинической больницы. Госпитали испытывают дефицит кислорода: если расход кислорода месяц назад составлял семь тонн в сутки, то сейчас суточный расход кислорода превышает 19 т. За последние две недели прирост числа больных, которым требуется реанимационная помощь, составил 33%.

На сегодняшний день первый этап вакцинации прошли 194 519 граждан КБР, полный курс - 145 119 человек, план вакцинации исполнен на 36,8%. Для увеличения охвата иммунизации медики проводят подворовые обходы, работают мобильные бригады, в КБР функционируют 83 пункта вакцинации, задействовано 395 медицинских работников, ведется разъяснительная работа, пояснил министр.