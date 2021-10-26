Останки 14 красноармейцев, погибших в годы войны, перезахоронили под Псковом

ПСКОВ, 26 октября. /ТАСС/. Останки 14 советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили в Усвятском районе Псковской области, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

"Состоялось перезахоронение останков 14 советских бойцов, павших в ходе освобождения Усвятского района. Воины были обнаружены в 2 км от поселка Усвяты. Личность одного из них удалось установить с помощью обнаруженного компаса. Это Давыдов Иван Васильевич, военнослужащий 47-й стрелковой дивизии", - отмечается в сообщении.

Освобождение Усвятского района началось в октябре 1943 года. В ходе Невельской наступательной операции 47-я стрелковая дивизия, ранее находившаяся в обороне на усвятском плацдарме, перешла в наступление. Около 20 дней шли бои за освобождение муниципалитета, в ходе которых погибли порядка 1,5 тыс. воинов.