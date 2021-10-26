Волонтеры высадили в горах Адыгеи 3,5 тыс. саженцев самшита колхидского

МАЙКОП, 26 октября. /ТАСС/. Экологическая акция по высадке в дикую природу Адыгеи 3,5 тыс. саженцев самшита колхидского, выращенных на маточной плантации в Апшеронске Краснодарского края, прошла в горах Адыгеи, сообщила в пятницу пресс-служба представительства WWF России в экорегионе "Российский Кавказ".

"В дикую природу Адыгеи высажено 3,5 тыс. саженцев самшита колхидского, выращенных на маточной плантации в Апшеронске, которая позволит продолжать сбор саженцев самшита для дальнейшего выращивания. Теплица в ссузе в 2018 году была построена по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) для сохранения уникального кавказского растения. За три года черенки выросли, окрепли, обзавелись сильной корневой системой и стали полностью готовы к жизни в природе", - говорится в сообщении.

Участок, где прошла высадка самшита, - одно из мест, где ранее произрастали самшитовые леса до того, как их уничтожил вредитель - самшитовая огневка. Территория является экспериментальным участком, взятым в аренду партнером Фонда - Ассоциацией "Экологический контроль и защита леса "Межвузовская лаборатория". Поэтому за ним будет вестись постоянный контроль и мониторинг со стороны сотрудников Центра защиты леса Адыгеи, а при необходимости и появлении огневки могут быть проведены специальные защитные мероприятия.

Маточная плантация в Апшеронске - это место, где собрано 1,5 тыс. молодых деревьев самшита, подрощенных из семян. Таким образом, в основу плантации взяты не клоны - черенки с одного или нескольких деревьев, а растения посевного происхождения с максимально разнообразным набором генов. Впоследствии сотрудники смогут брать черенки с этих деревьев, чтобы выращивать их в теплице и производить большое количество посадочного материала для последующей высадки в дикую природу, пояснили в пресс-службе.

"Самшитовые леса, которые с 2012 года были на 99% уничтожены вредителем, начинают восстанавливать в дикой природе. Реализация долгосрочного проекта - это результат усилий большого количества людей, сторонников и партнеров. С 2015 года WWF России буквально по крупицам собирал финансирование на сохранение эндемика флоры Кавказа. Посадка самшита в природу - это финальный и очень ответственный этап проекта. Сохраняя самшит, мы сохраняем не одно растение, а спасаем целую экосистему", - цитирует пресс-служба старшего координатора лесных проектов представительства WWF России в экорегионе "Российский Кавказ" Елену Черкасову.

О самшите колхидском

Самшит колхидский - эндемик Кавказа, поэтому не встречается больше нигде на планете. По вине человека в 2012 году, при подготовке к Сочинской олимпиаде, в регион была завезена бабочка - самшитовая огневка, которая быстро расселилась в регионе. Законодательство РФ не позволяло обработку растений в лесу и водоохранной зоне химикатами или пестицидами, в связи с чем за пару лет насекомое уничтожило 99% самшитовых лесов России.

Для сохранения единственного участка самшита в дикой природе в горах Адыгеи экологи, ученые и волонтеры при поддержке властей республики реализуют проект по сохранению природных насаждений. Он предусматривает как высадку, так и обработку местности биологическими методами.

Ранее сообщалось, что по данным Центра природы Кавказа суммарно за несколько лет реализации проекта территория произрастания самшита колхидского в РФ, существенно сократившаяся после инвазии самшитовой огневки, снова начала увеличиваться и возросла с 4,2 га до 6 га. Благодаря рассадке молодых деревьев самшита в хаотичном порядке - как на сохраненных участках его произрастания, так и вблизи них - самшитник становится многоярусным, приобретая тем самым большую экологическую ценность.