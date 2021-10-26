КС признал право граждан на компенсацию морального ущерба по имущественным преступлениям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Конституционный суд РФ (КС РФ) признал право потерпевших на требование компенсации морального ущерба в преступлениях, связанных с причинением материального ущерба их собственности. Решение принято в ответ на жалобу жителя Краснодарского края, пострадавшего от вымогательства сотрудника морга, который отказывался без дополнительной платы выдать тело покойной матери гражданина.

"Положение же части первой статьи 151 ГК РФ, которое в истолковании судебной практикой служит основанием для отказа в компенсации морального вреда, причиненного потерпевшему от преступления против собственности, в силу одной лишь квалификации данного деяния как посягающего на имущественные права и без установления при этом факта причинения потерпевшему физических или нравственных страданий, не согласуется с Конституцией РФ", - сообщили в пресс-службе КС РФ во вторник.

Житель Тимашевска Краснодарского края Сергей Шиловский в 2017 году столкнулся с тем, что санитар местного морга требовал с него деньги за выдачу тела его покойной матери. Путем обмана сотрудник учреждения выманил 6 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело, Шиловский был признан потерпевшим.

Однако суд общей юрисдикции отказал ему в компенсации морального вреда, ссылаясь на то, что по статье 151 ГК РФ совершенное преступление относится к категории преступлений против собственности, а значит суд не может компенсировать нематериальный ущерб. В своей жалобе в КС Шиловский указал, что таким образом 151 статья ГК РФ лишает потерпевших от имущественных преступлений права на компенсацию морального вреда.

В своем решении Конституционный суд определил, что законодательство не позволяет отказывать в компенсации морального вреда лицу, испытавшему нравственные страдания в преступлении против собственности, в силу одного лишь факта квалификации преступления как посягающего на имущественные права. Обстоятельства дела могут говорить об очевидном причинении физических или нравственных страданий от преступления против собственности: например, если жертвой становится человек, находящийся в тяжелой жизненной ситуации, в частности, после утраты близких.

В таком случае факт причинения морального вреда не может быть поставлен под сомнение судом и не может им не учитываться в ходе оценки представленных доказательств. В связи с этим, согласно решению Конституционного суда, дело Шиловского подлежит пересмотру судом общей юрисдикции.