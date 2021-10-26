Уровень вакцинации среди педагогов достиг 87% на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Порядка 87% педагогов в Ставропольском крае прошли вакцинацию против коронавируса. Это позволяет избежать вспышек заболеваемости среди учителей, сообщил во вторник губернатор Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями региона.

"Среди учителей на сегодняшний день почти что 87% привитых, это педагоги, которые работают в школах. То есть дети в школах болеют, а учителя как были 341 человек [заболевших], так примерно в этом объеме болеют, это из почти 40 тыс. учителей", - сказал он.

В крае принято решение о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача региона, это люди в возрасте 60 лет и старше, медики и работники санаторно-курортной отрасли, работники образовательных организаций, учреждений соцобслуживания и соцзащиты, сотрудники МФЦ, правоохранительных органов, призывники, госслужащие и так далее.

"Вся сфера, которая связана с обслуживанием большого количества людей, на 80% должна быть привита. Это обеспечит нам непередачу [коронавируса] по крайне мере внутри этой сферы, а это практически 60% от необходимого числа вакцинации", - отметил Владимиров.

В Ставропольском крае за последние сутки вакцинацию прошли 5 911 человек, общее число привитых первым компонентом в регионе достигло 788 932. Второй компонент получил 731 491 человек.