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Adobe анонсировала версию Photoshop и Illustrator для браузера

Для работы через браузер необходимо быть подписчиком Adobe Creative Cloud

ТАСС, 26 октября. Американская компания Adobe во вторник анонсировала выход своих приложений Photoshop и Illustrator в браузерной версии. С соответствующим заявлением компания выступила на организованной ею конференции Adobe MAX 2021.

"Adobe <...> анонсирует выход графических редакторов Photoshop и Illustrator в браузере", - говорится в заявлении.

Отмечается, что для работы в Photoshop в браузере нужно быть подписчиком Adobe Creative Cloud - сервиса, предоставляющего доступ к приложениям компании для графического дизайна. Доступ к аналогичной версии Illustrator возможен только через личное приглашение.

На настоящий момент оба приложения имеют ограниченный функционал - пользователи получат доступ только к базовым инструментам для редактирования изображений. Кроме того, реализована отправка созданных проектов через облачный сервис.

Заявление было сделано Adobe в рамках обновления своих приложений, входящих в Creative Cloud. Согласно информации, озвученной на конференции, компания также предоставит своим пользователям расширенные возможности для авторских проектов и ускорит процесс создания видео на своих платформах.

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