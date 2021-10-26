Власти Адыгеи намерены расширять сотрудничество с Кубанским казачьим войском

МАЙКОП, 26 октября. /ТАСС/. Власти Адыгеи намерены расширять сотрудничество с Кубанским казачьи войском в вопросах военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки подростков к военной службе, природоохранной деятельности, развития традиционных ремесел. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов в рамках встречи с замгубернатора Краснодарского края Александром Власовым, который был утвержден атаманом Кубанского войскового казачьего общества.

"Мы продолжим поднимать уровень взаимодействия с казачьем обществом, другими национально-культурными организациями", - сказал Кумпилов. Он выразил уверенность в том, что объединение всех здоровых сил общества и консолидация людей вне зависимости от национальности являются основой для созидательных процессов. По мнению главы региона, межнациональное и межконфессиональное согласие является прочной платформой для дальнейшего развития республики.

Как пояснили в пресс-службе Кумпилова, в ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия органов власти Адыгеи с казачьим войском, которое объединяет казаков Адыгеи и Краснодарского края. В частности, примером такого взаимодействия здесь назвали развитие деятельности Майкопского казачьего отдела: казаки принимают участие во всех значимых региональных мероприятиях, входят в состав общественного совета и других консультативных органов. Кроме того, в республике утвержден День памяти о боевом содружестве горцев Адыгеи и казаков Кубани в годы Первой мировой войны. Также в этом году проходил уже XXX юбилейный Межрегиональный фестиваль казачьей культуры.

"Отдельно речь шла о задачах и дальнейших планах казачьего войска для выполнения госзадач: это касается военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки к военной службе подростков, природоохранной деятельности, развития традиционных ремесел", - заметили в пресс-службе.