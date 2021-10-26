Школу на 200 мест построят в 2022 году в одном из районов Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 октября. /ТАСС/. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию трехэтажной школы с актовым и спортивным залами планируется в 2022 году в Моздокском районе Северной Осетии. Новая школа будет рассчитана на 200 мест, работы ведутся по нацпроекту "Образование", об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона по итогам поездки руководителя республики Сергей Меняйло в Моздокский район.

"Стройплощадка школы на 200 мест в станице Черноярская. <...> Новый трехэтажный корпус с учебными кабинетами, актовым залом и одноэтажным блоком спортивного зала планируют сдать в эксплуатацию в 2022 году. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта "Образование", - говорится в сообщении.

Меняйло проверил выполнение строительно-монтажных работ на соответствие с утвержденным планом-графиком. Так, на сегодняшний день здесь выполнено устройство фундамента здания, завершен монтаж плит перекрытия подвала, частично смонтированы плиты перекрытия первого этажа, выполнен монтаж водопровода и газопровода. Подрядная организация продолжает кладку несущих стен и облицовочного слоя первого и второго этажей, а также работы по устройству канализационной сети и устройству теплосетей.

Руководитель республики поручил администрации района ежедневно контролировать проводимые на стройплощадке образовательного учреждения работы: важный для района объект должен быть сдан в установленный срок и соответствовать современным стандартам.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.