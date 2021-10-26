В КЧР введут систему QR-кодов для посещения кафе и кинотеатров

ЧЕРКЕССК, 26 октября. /ТАСС/. Кинотеатры и кафе Карачаево-Черкесии с 1 ноября будут работать только для жителей с QR-кодами или отрицательным результатом ПЦР-теста и справкой о медотводе от вакцинации. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"С 1 ноября 2021 года для посещения кинотеатров, организаций общепита или заселения в гостиницы потребуется предъявление документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов: сертификата о прививке от COVID-19, сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 из личного кабинета "Госуслуг", отрицательного ПЦР-теста при официальном медотводе от вакцинации", - написал Темрезов.

Руководитель региона сообщил, что эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. С 27 октября в период с 22:00 до 06:00 следующего дня также будет приостановлена деятельность общепита за исключением доставки и работы на вынос. До особого распоряжения приостанавливается проведение спортивных, зрелищных, досуговых и культурных мероприятий, деятельность детских игровых комнат, детских развлекательных центров, театров, концертных залов.

Сохраняется запрет на проведение свадебных, поминальных, корпоративных и иных массовых мероприятий в ресторанах и залах торжеств. Также в регионе работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, в том числе всех сотрудников старше 60 лет или страдающих хроническими заболеваниями и не прошедших вакцинации от коронавируса.

Для неработающих или переведенных на дистанционный режим работы непривитых граждан старше 60 лет устанавливается режим самоизоляции. Указом запрещается вход без масок в торговые и общественные помещения. Кроме того, гражданам без масок теперь не будут оказывать услуги и продавать товары, а также допускать в общественный транспорт.

Школьные каникулы в республике продлеваются до 7 ноября 2021 года включительно. Приостанавливается проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризация определенных групп взрослого населения.