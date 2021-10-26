Суд в Петербурге обязал в течение месяца закрасить граффити с Даниилом Хармсом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Петербурга, поддержав позицию властей, обязал ТСЖ "Маяковского 11" закрасить граффити с портретом Даниила Хармса на фасаде дома на улице Маяковского, где поэт прожил 15 лет. Об этом во вторник сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Суд обязал ТСЖ в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу устранить несанкционированные надписи и рисунки с лицевого фасада дома", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба сообщала, что в иске администрация Центрального района просит суд обязать ТСЖ привести общее имущество собственников помещений многоквартирных домов в надлежащее состояние, а именно устранить несанкционированные надписи и рисунки. Как пояснили в пресс-службе судов, речь идет о граффити с Даниилом Хармсом на лицевом фасаде дома по ул. Маяковского, 11А.

Граффити с портретом Даниила Хармса появилось на доме 11 по улице Маяковского в 2016 году и почти сразу оказалось в центре скандала. Новый вид брандмауэра с изображением поэта не понравился одному из местных жителей, который пожаловался в администрацию Центрального района, где его поддержали и направили исковое заявление к ТСЖ. Авторы граффити и неравнодушные петербуржцы собирали подписи с просьбой не закрашивать портрет.

Даниил Хармс (настоящая фамилия Ювачев) - писатель, поэт, драматург и основоположник абсурдизма в русской литературе, участник объединения ОБЭРИУ.