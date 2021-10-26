Эксперт: количество нерабочих дней оправдано сократившимся инкубационным периодом ковида

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Количество введенных в России нерабочих дней оправдано сократившимся инкубационным периодом коронавируса из-за доминирования дельта-штамма. Об этом во вторник сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала "Россия-24".

"В целом, учитывая то обстоятельство, что доминирует "дельта", инкубационный период значительно сократился, <...> он уже около недели, а не 14 дней, и мы знаем, что пациент максимально заразителен за два дня до появления клинических симптомов, вот именно такой период времени, когда устраиваются длинные каникулы, применительно к дельта-штамму он оправдан", - сказал он.

Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев высказал мнение ТАСС, что нерабочие дни, введенные в России из-за ситуации с коронавирусом, вероятнее всего, будут продлены, так как для полноценной борьбы с коронавирусом нужно прервать контакты минимум на две недели.

20 октября президент России Владимир Путин установил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. В ряде регионов приняли решение объявить их раньше.