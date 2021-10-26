Темпы вакцинации в Ульяновской области за месяц выросли в четыре раза

УЛЬЯНОВСК, 26 октября. /ТАСС/. Охват населения Ульяновской области вакцинацией в октябре увеличился в четыре раза, по сравнению с сентябрем, после введения требований обязательных прививок от коронавируса для работников ряда сфер. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой правительства региона.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Ульяновской области Елены Дубовицкой, обязательная вакцинация в регионе распространяется на сотрудников ряда сфер, в том числе образования, здравоохранения, обслуживания, общепита, транспорта общего пользования, такси, курьерской деятельности и других. Руководители компаний и учреждений, относящихся к этим сферам, должны до 15 ноября организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 15 декабря - вторым компонентом - не менее 80% от общей численности сотрудников. Постановление не распространяется на граждан, имеющих противопоказания к вакцинации.

"В октябре этот показатель (охвата населения прививочной кампанией против коронавируса - прим. ТАСС) увеличился в четыре раза. За последнюю неделю от коронавируса привито 21 тыс. человек. В среднем в сутки вакцинировалось порядка 3 242 жителей. При этом в начале октября число желающих вакцинироваться составляло около тысячи человек в сутки", - приводятся в сообщении слова и. о. министра здравоохранения Ульяновской области Александра Гашкова.

По данным регионального министерства здравоохранения, с начала прививочной кампании в область поступило 488 312 комплектов вакцины от коронавируса. Всего в регионе планируется привить 793 771 человека. На данный момент вакцинировано 414 079 жителей, из них полностью завершили процедуру 321 739 человек - это 40,5% от подлежащих вакцинации. В Ульяновской области развернуто 44 прививочных пункта и восемь мобильных пунктов, работает 31 мобильная бригада.

По данным регионального оперативного штаба на 26 октября, в Ульяновской области выявлено 93 386 случаев коронавируса. На амбулаторном лечении находится 11 319 человек, из них 2 855 пациентов в возрасте старше 60 лет. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, выздоровели 81 619 человек, умерли 2 916 пациентов с подтвержденной инфекцией.