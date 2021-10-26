РКН удалил или заблокировал 3,8 тыс. ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор в 2021 году удалил или заблокировал 3,8 тыс. ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"С марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 3 тыс. 816 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды", - отметили в пресс-службе. При этом, в марте было удалено или блокировано 24 ресурса, а в октябре уже 448.

С 1 апреля 2021 года в России введена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которая привела к тяжким последствиям. Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. Если в результате распространения фейковой информации причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы - до трех лет. Если распространенный фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет.