В Ингушетии построили детсад на 220 мест

МАГАС, 26 октября. /ТАСС/. Новый детский сад на 220 мест открыли в сельском поселении Средние Ачалуки Ингушетии. Власти региона рассчитывают в течение полутора лет закрыть вопрос очередности в детсады, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Дошкольное учреждение на 220 мест открыли во вторник в сельском поселении Средние Ачалуки Малгобекского района благодаря федеральной программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах". С начала года это 19-й объект дошкольного образования, введенный в эксплуатацию в Ингушетии. Детский сад стоимостью более 197 млн рублей возвела подрядная организация "Карат 1" по типовому проекту", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в детском саду также созданы ясельные группы. В здании есть музыкальный и спортивный классы, комнаты для игр и спальни, территорию вокруг здания благоустроили - создали беседки, детские горки, спортивную площадку.

"Забота о подрастающих поколениях всегда будет на первом месте. От того, какими мы вырастим наших детей, зависит будущее региона, перспективы ее развития. Поэтому мы уделяем должное внимание системе образования, в том числе и дошкольного. Сейчас мы строим еще десяток детсадов. Скоро они появятся в Вежари-Юрте, Инарках и других населенных пунктах. В ближайшие год-полтора мы планируем ликвидировать очередность в дошкольные образовательные учреждения", - передает пресс-служба слова главы региона Махмуда-Али Калиматова.

По информации Минобрнауки республики, в Ингушетии показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет увеличился с 49% до 82% за полтора года (с января 2020 года по настоящее время). Такого результата в регионе удалось достичь благодаря строительству и введению в эксплуатацию более 20 детсадов в рамках нацпроекта "Демография" и других федеральных программ.