Лауреаты Нобелевской премии мира 2021 года смогут приехать в Осло на церемонию вручения

ХЕЛЬСИНКИ, 26 октября. /ТАСС/. Церемония вручения Нобелевской премии мира 2021 года пройдет 10 декабря в Осло в очном формате, ожидается личное присутствие на ней лауреатов. Об этом сообщил во вторник Норвежский нобелевский комитет.

"Норвежский нобелевский комитет принял решение, что в этом году церемония вручения Нобелевской премии мира будет очной и состоится в ратуше Осло 10 декабря. Комитет ожидает, что [лауреаты 2021 года] Мария Ресса и Дмитрий Муратов посетят церемонию. Более того, Всемирная продовольственная программа ООН, получившая премию мира за 2020 год, будет представлена на церемонии ее исполнительным директором Дэвидом Бизли", - говорится в сообщении на сайте комитета.

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами премии мира за 2021 год за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира".

Нобелевская премия мира впервые была присуждена в 1901 году. Были годы, когда победитель в этой номинации не объявлялся, последний раз это произошло в 1972-м. Причинами были Первая и Вторая мировые войны, противоречия между членами комитета и "отсутствие достойных кандидатов".

Церемония вручения премии традиционно проходит в Осло 10 декабря - в день смерти Альфреда Нобеля. В прошлом году она состоялась онлайн из-за пандемии.