В Невском районе Санкт-Петербурга открылся новый штаб "Волонтеров Победы"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Торжественное открытие Общественного центра гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи "Волонтеры Победы" состоялось в Академии машиностроения имени Ж. Я. Котина. Также было подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве между академией и Петербургским региональным отделением Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Штаб на базе образовательного учреждения открывается по инициативе администрации Невского района. Координацию деятельности волонтеров ведет отдел молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями администрации.

"Одно из важнейших направлений сферы молодежной политики для нас - это развитие волонтерства. И конечно же, движение "Волонтеры Победы" играет ключевую роль в патриотическом воспитании молодежи и в сплочении коллектива. Мы прежде всего откликнулись на инициативу самой молодежи", - сообщил ТАСС начальник отдела молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями администрации Невского района Максим Самолюк.

Как отметил в беседе с ТАСС директор академии Евгений Платонов, вуз объединяет ресурсы с другими учебными заведениями. "Качество нашей работы выйдет на новый уровень. Все-таки мы государственные люди, и <...> забота о ветеранах - это государственное дело. Еще один фактор, который меня очень волнует и беспокоит, - это правильное воспитание подрастающего поколения. На правильных традициях, на традициях, которыми гордится народ и страна", - подчеркнул он в беседе с ТАСС.

По словам заместителя главы администрации Невского района Санкт-Петербурга Надии Спиридоновой, невозможно родиться движению "Волонтеры Победы" на пустом месте. "Движение реальным становится там, где люди хотят делать реальные дела", - заключила она.