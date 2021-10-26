Первый регоператор "Сколково" появился в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 октября. /ТАСС/. Инновационный центр "Фирон" стал региональным оператором "Сколково" в Ростовской области для реализации научного потенциала местных ученых и бизнесменов, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе фонда "Сколково".

"Присвоение статуса регионального оператора центру "Фирон" - это новый этап в развитии инновационного ландшафта региона. Коллеги уже продемонстрировали уверенный старт: к "Сколково" присоединились более 20 местных технологических компаний. Все они получают те же привилегии, что и резиденты фонда по всей стране - налоговые и таможенные льготы, доступ к методологии и практикам, менторскую поддержку. Как показывает опыт, это помогает расти компаниям кратно быстрее. Уверен, в Ростовской области еще немало талантливых предпринимателей и ученых. И вместе с партнерами мы сможем реализовать их потенциал", - приводятся в сообщении слова председателя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича.

Советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев уточнил ТАСС, что ранее регоператора "Сколково" в Ростовской области не было. "Мы долго к этому шли - сначала получили на 1 год статус регпредставителя фонда для физлица - директора АНО "Фирон", и по итогам 1 года работы по получении лучших по стране результатов смогли получить единогласное решение правления фонда по регоператору", - сказал Алексеев.

В качестве регионального представителя фонда в течение 2020 года выступала директор "Фирона" Инна Шенгоф, уточняется в сообщении. За это время 50 региональных стартапов получили экспертную оценку от специалистов "Сколково", а 12 проектов при поддержке компании получили статус резидентов фонда. "Наш регион имеет большой потенциал для развития инновационных стартапов. Мы в этой сфере работаем уже несколько лет и видим, что технологические проекты быстрее тестируют свои гипотезы и выходят на продажи, если есть поддержка федеральных институтов развития страны, каким и является "Сколково". Ростов уже стал ИТ-столицей России, теперь будем стремиться, чтобы Ростовская область стала инновационным регионом с мировыми стартапами", - отметила Шенгоф, которую цитирует пресс-служба.

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в следующих областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические и биомедицинские технологии. На фонд возложены функции управления инновационным центром "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1 900).