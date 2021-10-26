Регионам ДФО выделят 10 млрд рублей в течение двух лет на защиту от паводков

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Регионы Дальнего Востока в течение двух лет получат из федерального бюджета 10 млрд рублей на приоритетные мероприятия по защите населения от паводков. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе по итогу заседания совета ДФО.

"Минприроды России совместно с регионами ДФО определили 11 приоритетных мероприятий, на которые в 2022-2024 годы будет предоставлено 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов завершить в срок строительство дамб и других противопаводковых объектов, средства на которые субъекты получат из федерального бюджета.

Так, Бурятия получит 700 млн рублей на инженерную защиту Улан-Удэ и поселка Наушки. Еврейской автономной области предоставят 2,4 млрд рублей для защиты села Ленинское и строительства двух комплексов гидротехнических объектов. Приморью выделят 900 млн рублей на четыре объекта для защиты от паводков сел Вострецово, Рощино, Лесозаводского городского округа, поселка Горные Ключи и микрорайона в Уссурийске. Также финансовую помощь для борьбы с большой водой в Комсомольске-на-Амуре получит Хабаровский край.

Всего за 2021 год на Дальнем Востоке паводки подтопили 294 населенных пункта, более 5 тыс. жилых домов, более 18 тыс. приусадебных участков, 525 участков автомобильных дорог, 115 мостов и почти 200 социальных объектов.

Более трети дополнительно выделенных на борьбу с пожарами средств регионы округа получат в следующем году.

"Дополнительно (к запланированным ранее 6 млрд рублей) на тушение пожаров в 2022 году для всех регионов РФ будет выделено 8,2 млрд рублей. Из этих средств ДФО получит 3,4 млрд рублей. А в целом на охрану лесов от пожаров дальневосточным регионам предусмотрено почти 5,8 млрд рублей, что в 1,7 раза больше планового уровня текущего года", - говорится в сообщении по итогам заседания совета ДФО.

С начала 2021 года по конец октября на Дальнем Востоке возникло 3 тыс. 423 лесных пожара, что на 30% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. При этом общая площадь возгорания при прохождении лесных пожаров увеличилась на 17,14% и составила 9,88 млн га. При этом 1 тыс. 667 пожаров возникли на территории Республики Саха (Якутия).

"Губернаторы должны заранее, в начале года спланировать все мероприятия: вовремя начать, чтобы обучить парашютистов и десантников пожарных, вакцинировать их от клещевого энцефалита, законтрактовать авиацию", - приводятся в сообщении слова главы Минприроды Александра Козлова, принимавшего участие в заседании совета.

Юрий Трутнев обратил внимание руководства Минприроды на необходимость ускорения выполнения поручения председателя правительства РФ Михаила Мишустина по выработке предложений по изменению нормативно-правовых документов для расширения возможностей региональных и муниципальных органов власти по созданию противопожарных защитных полос вокруг населенных пунктов.