Сопровождение школьников поможет решить проблему дефицита кадров в Прикамье

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Власти Пермского края намерены восполнять дефицит высококвалифицированных кадров в регионе за счет программ сопровождения детей, начальной ступенью которых станет работа со школьниками. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Дмитрий Махонин во время презентации инвестиционного потенциала Пермского края в Москве.

"Самой основной [проблемой] для нас является нехватка, дефицит кадров высококвалифицированных. <…> Наша задача - ребенка со школьной скамьи довести до университета, чтобы он не только мог красиво говорить и рассуждать, <…> но что-то производить и делать", - сказал он.

По его словам, власти региона намерены полностью переоснастить классы для занятий труда и оборудовать профильные медицинские классы в образовательных учреждениях.

Махонин также отметил, что конкурс в Пермский авиационный техникум А. Д. Шведова по отдельным специальностям составляет 10-12 человек на место. Из-за этого возникла проблема обучения новых кадров, которая требует бюджетных инвестиций для создания новых корпусов и приведение в нормальное состояние существующих.

Количество бюджетных мест в вузах Пермского края с сентября 2021 года увеличилось на 550 и достигло порядка 5,9 тыс. Количество мест увеличено по IT, педагогическим, техническим, нефтегазовым и горным специальностям, а также по строительству и медицине. Также увеличено и количество бюджетных мест в учреждениях среднего профессионального образования более чем на 1,5 тыс. Таким образом, в общей сложности на машиностроение предполагается более 1,9 тыс. бюджетных мест, строительство - 1,4 тыс., химические технологии - 470, медицину - 1,1 тыс.