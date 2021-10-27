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Порог заболеваемости ОРВИ на Чукотке превышен почти на 43%

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Анадыре

ТАСС, 27 октября. Заболеваемость ОРВИ на Чукотке за прошлую неделю составила 659 случаев, что почти на 43% больше эпидемиологического порога, сообщили ТАСС в окружном управлении Роспотребнадзора.

"Превышение эпидемического порога наблюдается во всех возрастных группах на 42,9%. Но при этом на текущей неделе мы наблюдаем снижение темпов прироста количества заболевших ОРВИ", - уточнили в Роспотребнадзоре.

Самая сложная ситуация с заболеваемостью ОРВИ наблюдается в Анадыре, но и в окружной столице наблюдается снижение числа заразившихся из-за карантина в некоторых образовательных учреждениях. В округе активно идет прививочная кампания против гриппа, особенно активно прививаются дети.

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РоссияЧукотский автономный округ
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