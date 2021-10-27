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Борьба с изменениями климата

Постпред РФ: цели климата не должны использоваться для ограничения мировой торговли

Работа на климатическом треке также не должна наносить ущерб энергобезопасности стран, считает заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Россия считает, что реализация климатической повестки не должна использоваться в качестве предлога для необоснованной дискриминации и ограничения международной торговли. Об этом заявил во вторник заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков, выступая на конференции всемирной организации высокого уровня по климату.

"До климатической конференции в Глазго остаются считаные дни. Перед мероприятием стоит множество задач, приоритетная из которых - согласование общих подходов к функционированию рыночных и нерыночных механизмов для эффективного выполнения Парижского соглашения, - сказал он. - Данный инструмент был разработан как основа долгосрочного климатического режима, и его успех в конечном счете будет зависеть от уважения достигнутых договоренностей, осуществления всеми странами решительных мер по борьбе с изменением климата и подкрепления объявляемых целей средствами их достижения".

"На сегодняшний день очевидно, на каких мерах необходимо сконцентрироваться: недостает усилий в области адаптации к негативным последствиям изменения климата; требуется наращивать техническое содействие развивающимся странам, особенно наиболее уязвимым в климатическом плане; мобилизовывать финансовые средства", - указал дипломат.

Чумаков также отметил потенциал решений в области устойчивого природопользования. "В этом контексте приветствуем растущий интерес к вопросам управления лесами и землепользованию в целом, - продолжил он. - Лесные экосистемы имеют прекрасную поглотительную способность".

Российская сторона призывает уделять повышенное внимание "предотвращению обезлесения, устойчивому управлению лесами, их сохранению, восстановлению, а также защите от пожаров, болезней и вредителей", указал дипломат. "Принимаемые странами меры на данном направлении следует должным образом учитывать при решении задач Парижского соглашения", - добавил зампостпреда РФ.

Не ограничивать международную торговлю

"Реализация климатической повестки, безусловно, требует мобилизации усилий всех заинтересованных участников на разных направлениях. Одновременно она не должна использоваться в качестве предлога для необоснованной дискриминации и ограничения международной торговли, - обратил внимание Чумаков. - Рамочная конвенция ООН об изменении климата призывает страны к сотрудничеству в создании открытой международной экономической системы".

По словам дипломата, работа на климатическом треке не должна наносить ущерб энергобезопасности стран. "Наоборот - способствовать задействованию источников энергии, которые в тех или иных регионах мира могут внести вклад в снижение "углеродного следа" энергетического сектора при одновременном расширении доступа к энергии, - сказал он. - В частности, таким потенциалом обладают природный газ, атомная и гидроэнергетика. Большие перспективы имеют различные виды водородных технологий".

Россия привержена противодействию изменению климата и оказанию содействия другим странам на этом направлении на добровольной основе. "Последовательно работаем над совершенствованием национальной правовой базы и созданием всех необходимых условий для выполнения Парижского соглашения, - обратил внимание зампостпреда РФ. - Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что Россия на практике будет добиваться углеродной нейтральности своей экономики, и мы ставим здесь конкретный ориентир - не позднее 2060 года. Планируем этого добиться за счет внедрения соответствующих финансово-экономических мер и создания благоприятной среды для взаимодействия правительства, государственных компаний, частного сектора и гражданского общества".

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