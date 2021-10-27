Постпред РФ: цели климата не должны использоваться для ограничения мировой торговли

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Россия считает, что реализация климатической повестки не должна использоваться в качестве предлога для необоснованной дискриминации и ограничения международной торговли. Об этом заявил во вторник заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков, выступая на конференции всемирной организации высокого уровня по климату.

"До климатической конференции в Глазго остаются считаные дни. Перед мероприятием стоит множество задач, приоритетная из которых - согласование общих подходов к функционированию рыночных и нерыночных механизмов для эффективного выполнения Парижского соглашения, - сказал он. - Данный инструмент был разработан как основа долгосрочного климатического режима, и его успех в конечном счете будет зависеть от уважения достигнутых договоренностей, осуществления всеми странами решительных мер по борьбе с изменением климата и подкрепления объявляемых целей средствами их достижения".

"На сегодняшний день очевидно, на каких мерах необходимо сконцентрироваться: недостает усилий в области адаптации к негативным последствиям изменения климата; требуется наращивать техническое содействие развивающимся странам, особенно наиболее уязвимым в климатическом плане; мобилизовывать финансовые средства", - указал дипломат.

Чумаков также отметил потенциал решений в области устойчивого природопользования. "В этом контексте приветствуем растущий интерес к вопросам управления лесами и землепользованию в целом, - продолжил он. - Лесные экосистемы имеют прекрасную поглотительную способность".

Российская сторона призывает уделять повышенное внимание "предотвращению обезлесения, устойчивому управлению лесами, их сохранению, восстановлению, а также защите от пожаров, болезней и вредителей", указал дипломат. "Принимаемые странами меры на данном направлении следует должным образом учитывать при решении задач Парижского соглашения", - добавил зампостпреда РФ.

Не ограничивать международную торговлю

"Реализация климатической повестки, безусловно, требует мобилизации усилий всех заинтересованных участников на разных направлениях. Одновременно она не должна использоваться в качестве предлога для необоснованной дискриминации и ограничения международной торговли, - обратил внимание Чумаков. - Рамочная конвенция ООН об изменении климата призывает страны к сотрудничеству в создании открытой международной экономической системы".

По словам дипломата, работа на климатическом треке не должна наносить ущерб энергобезопасности стран. "Наоборот - способствовать задействованию источников энергии, которые в тех или иных регионах мира могут внести вклад в снижение "углеродного следа" энергетического сектора при одновременном расширении доступа к энергии, - сказал он. - В частности, таким потенциалом обладают природный газ, атомная и гидроэнергетика. Большие перспективы имеют различные виды водородных технологий".

Россия привержена противодействию изменению климата и оказанию содействия другим странам на этом направлении на добровольной основе. "Последовательно работаем над совершенствованием национальной правовой базы и созданием всех необходимых условий для выполнения Парижского соглашения, - обратил внимание зампостпреда РФ. - Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что Россия на практике будет добиваться углеродной нейтральности своей экономики, и мы ставим здесь конкретный ориентир - не позднее 2060 года. Планируем этого добиться за счет внедрения соответствующих финансово-экономических мер и создания благоприятной среды для взаимодействия правительства, государственных компаний, частного сектора и гражданского общества".