В Приамурье возобновил работу региональный штаб волонтеров "Мы вместе"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 октября. /ТАСС/. Региональный штаб волонтеров "Мы вместе" возобновил работу в Амурской области в связи с ухудшением ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции, сообщила в среду пресс-служба регионального отделения общероссийского общественного движения "Народный фронт" за Россию в Амурской области.

"В условиях ухудшения ситуации по распространению коронавирусной инфекции активизируется работа амурского регионального штаба "Мы вместе". Участники обозначили направления деятельности. Среди них адресная помощь амурчанам старше 60 лет: от доставки продуктов и лекарств до оплаты коммунальных счетов на самоизоляции. Сдача крови и антиковидной плазмы, помощь кол-центрам, работающим на базе медицинских организаций, работа в мобильных пунктах вакцинации и другое", - говорится в сообщении.

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня, в регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд, в Благовещенске ввели систему QR-кодов, с 1 ноября она будет работать еще в семи муниципалитетах региона. С начала пандемии в области выявили 38,9 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 479 человек умерли. При этом медики отмечают рост числа желающих сделать прививку. Первым компонентом привились 311,8 тыс. человек, вторым компонентом - 289,5 тыс. человек.

По информации пресс-службы правительства Амурской области, для усиления работы по вакцинации горожан в областном центре созданы дополнительные бригады медиков, в них вошли 40 волонтеров - студенты амурского медицинского колледжа.