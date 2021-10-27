Заксобрание Рио-де-Жанейро выступило за отказ от защитных масок

Теперь в течение 15 дней документ должен подписать губернатор штата Клаудиу Кастро.

По мнению законодателей, такой отказ должен происходить постепенно и с учетом доли вакцинированного от COVID-19 населения. Парламентарии также предлагают при этом продолжать соблюдать социальное дистанцирование и проводить тестовые мероприятия, прежде чем полностью отказываться от ношения масок.

Префектура города Рио-де-Жанейро в свою очередь сообщила, что власти мегаполиса уже в среду опубликуют распоряжение мэра об отказе от обязательного ношения масок на свежем воздухе. Отмечается однако, что оно вступит в силу только после подписания нового закона губернатором. Кроме того, в городе, где, по данным местных санитарных властей, около 65% населения привиты от коронавируса, вновь разрешат работу дискотек и ночных клубов, которым позволят принимать до 50% от максимального числа посетителей.

По наблюдениям корреспондента ТАСС, большинство людей на улицах Рио-де-Жанейро дисциплинированно носят маски, как того в данный момент требуют власти. Те, кто пренебрегают масками на открытом воздухе, также встречаются нередко, но и они, заходя в помещение, надевают это средство индивидуальной защиты.

Ранее во вторник об отказе от обязательного ношения масок на улице с 3 ноября заявили власти столицы Бразилии.