Система QR-кодов в Якутии продолжит работать после 7 ноября

ТАСС, 27 октября. Система QR-кодов для посещения общественных заведений в Якутии продолжит работать и после 7 ноября. Об этом сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"Глава республики Айсен Николаев поручил оставить систему QR-кодов и после нерабочих дней, объявленных с 30 октября по 7 ноября", - говорится в сообщении.

С 20 октября система QR-кодов функционирует в организациях культуры, с 25 октября - при посещении фитнес-клубов, спортзалов, бассейнов, крытых ледовых катков, лыжных баз.

На период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября организации спорта временно закроются, а в торговых центрах будут работать только аптеки, продуктовые магазины, магазины с товарами первой необходимости, а также рестораны и кафе - по системе тех же QR-кодов.

"Изначально предполагалось, что на предприятия общественного питания этот механизм начнет распространяться с 1 ноября. Но по новому указу главы республики его внедрят на два дня раньше - с 30 октября", - отметили в пресс-службе регионального правительства.