В Иркутской области вводят QR-коды для посещения ТРЦ

ИРКУТСК, 27 октября. /ТАСС/. Система QR-кодов для посещения торгово-развлекательных комплексов и крупных магазинов заработает в Иркутской области с 30 октября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Посетители с 30 октября обязаны иметь при себе паспорт (или копию паспорта), а также один из следующих документов: сертификат о вакцинации против COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг; сертификат о перенесенном заболевании COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, при условии, что с даты выздоровления гражданина прошло не более шести месяцев; документ, выданный медорганизацией, подтверждающий, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более шести месяцев, либо документ, выданный медорганизацией, подтверждающий прохождение гражданином вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.

Система QR-кодов будет работать в торгово-развлекательных комплексах, непродовольственных магазинах с площадью торгового зала свыше 1 тыс. кв. м за исключением торговых точек, у которых есть отдельный вход. Кроме того, с 30 октября приостанавливается работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров.

Требование о наличии QR-кода не распространяется на несовершеннолетних.

Губернатор также подписал указ о нерабочих днях, которыми в Иркутской области будут дни с 30 октября по 7 ноября. В этот период продолжат работать прививочные кабинеты и амбулаторные ковидные центры. Поликлиники будут работать с 08:00 до 20:00 за исключением 31 октября, 4 и 7 ноября, когда на работе будет находиться только дежурный персонал.

В Иркутской области, по данным на 26 октября, подтвердили 119 864 случая заражения коронавирусом. В больницах находятся 4 621 пациент. За время пандемии выздоровели 106 056 человек, умерли 5 366. Наблюдается подъем заболеваемости, ежесуточный прирост заразившихся превышает 400 человек. Из-за ухудшения эпидемической ситуации с 15 октября ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в частности, для всех лиц старше 60 лет, а также для медработников, государственных гражданских и муниципальных служащих, работников общепита, торговли, сфер услуг и туризма.