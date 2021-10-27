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Пандемия COVID-19

Новосибирский метрополитен в нерабочие дни будет работать по графику выходных

Дополнительные поезда введут на случай увеличения пассажиропотока

НОВОСИБИРСК, 27 октября. /ТАСС/. Новосибирский метрополитен в период нерабочих дней с 30 октября по 8 ноября будет работать по графику выходного дня, сообщается на сайте метро.

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"С 30 октября по 8 ноября 2021 года Новосибирский метрополитен будет работать по графику выходного дня. На случай увеличения пассажиропотока предусмотрены дополнительные поезда", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба на утро 26 октября, в регионе зарегистрировали 69 280 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе после заражения коронавируса умерли 3 313 человека. В области с 12 октября ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. С 30 октября вводится система QR-кодов для посещения массовых мероприятий численностью от 100 человек в театрах, кинотеатрах, на концертных площадках.

Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году, в его составе действуют две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций. Последнюю из них - "Золотая Нива" - ввели в эксплуатацию в феврале 2011 года.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия COVID-19
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