В Москве возобновила работу горячая линия комплекса соцразвития

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Горячая линия комплекса социального развития возобновила работу в Москве. Туда могут позвонить люди, которые находятся на самоизоляции и им нужна социальная помощь, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Людям, входящим в группу риска, сейчас очень важно беречь себя и соблюдать режим самоизоляции. Поэтому мы возобновили прием заявок на предоставление социальных услуг на горячей линии комплекса социального развития для тех москвичей, которым необходима помощь. К каждому звонку и обращению наши сотрудники подходят индивидуально, поскольку жителям нужны не только услуги, им нужно почувствовать заботу и внимание. Помимо заказа продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, на горячую линию можно обратиться и по вопросам психологической помощи", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Горожане могут обратиться по номеру: +7 495 870-45-09 ежедневно с 08:00 до 21:00. Кроме того, в круглосуточном режиме продолжает работать телефон неотложной психологической помощи 051 (+7 495 051 - при звонке с мобильного) и психологический онлайн-чат Don’t panic.

Горячая линия комплекса социального развития начала работу в марте 2020 года. В течение года социальные работники доставляли горожанам продукты, лекарства, технические средства реабилитации и оказывали другие виды помощи. На горячую линию поступило 1,8 млн заявок, социальные работники предоставили более чем 700 тыс. услуг. Более 98% москвичей высоко оценили уровень работы социальных служб в условиях пандемии.

О ситуации

Из-за новой вспышки коронавируса с 25 октября по 25 февраля 2022 года введен домашний режим для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Исключение составляют вакцинированные и переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев. Сегодня в столице проживают около трех миллионов пенсионеров. Из них 135 тыс. переболели COVID-19 за последние полгода, около одного миллиона человек завершили вакцинацию. Таким образом, мера коснется почти 1,9 млн пожилых москвичей.

Во время домашнего режима допускается поход к врачу, в ближайший магазин или аптеку, а также выгул питомцев, прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.

Также ранее сообщалось, что власти Москвы сообщили о вводе ряде ограничительных мер на фоне растущей заболеваемости коронавирусом. Так, с 28 октября по 7 ноября в столице объявлены нерабочие дни. В это время, в частности, будут закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, а школьники уйдут на каникулы. Продолжат работу продовольственные, продающие товары первой необходимости магазины и аптеки, вузы и средние профессиональные учебные перейдут на дистанционной режим.

С 28 октября в Москве QR-коды будут необходимы для посещения театров и музеев, которые в нерабочие дни закрывать не планируется, - они продолжат работать, но их посещаемость будет ограничена 50% от максимальной. С 8 ноября разрешенную посещаемость увеличат до 70%. С этой же даты QR-коды будут необходимы для посещения любых массовых культурных, зрелищных, развлекательных мероприятий с участием более 500 человек.