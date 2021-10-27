Более 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы

МОСКВА, 27 октября./ТАСС/. Специалисты коммунального флота собрали более 600 тонн мусора с водной акватории Москвы в этом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"В составе комплекса городского хозяйства есть уникальная служба - коммунальный флот, отвечающий за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. С открытием навигации его суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок со дна рек. В этом году собрали около 600 тонн плавающего мусора и убрали порядка 80 загрязнений", - сказал Бирюков.

Он добавил, что сбор мусора осуществляется специализированными судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами.

"Благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. В регламентном режиме мусоросборщики собирали еженедельно около 20-25 тонн мусора, ежемесячно - до 100 тонн. Быстроходные катера-нефтесборщики отслеживали обстановку на воде и оперативно реагировали на обращения, связанные с обнаружением загрязнений", - сказал Бирюков.

По его словам, основные усилия по сбору мусора сосредоточены на акватории в верховьях Москвы-реки, это позволяет обеспечить чистоту основного русла ниже по течению. На северо-западе Москвы выше процент уборки крупногабаритного мусора - веток, стволов деревьев, крупного строительного мусора. В центральных районах столицы, в основном, извлекался мелкий плавающий мусор - бутылки, пенопласт, пластик, автомобильные покрышки.

"По сравнению с 2020 годом зафиксировано уменьшение на 13% объема плавающего мусора и на 23% - случаев появления пятен на акватории московских рек. Снизилась интенсивность загрязнений, что, безусловно, свидетельствует о повышении экологической культуры горожан", - добавил он.