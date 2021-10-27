Общество "Знание" проведет молодежные просветительские форумы в рамках "Умного маршрута"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российское общество "Знание" проведет просветительские форумы для молодежи в рамках проекта "Умный маршрут" в октябре и ноябре в городах РФ. Об этом сообщает пресс-служба общества в среду.

"Городские форумы в рамках проекта "Умный маршрут" состоятся в октябре и ноябре 2021 года в разных городах России. Для каждого региона выбрана отдельная тема: искусство, карьера, наука, ораторское искусство и экономика, лидерство и soft skills, финансовая грамотность и основы дипломатии. В течение двух дней в городах пройдут лекции, дискуссии, мастер-классы от деятелей науки и искусства, политиков, спортсменов и бизнесменов, на которые сможет бесплатно прийти любой желающий - понадобится только онлайн-регистрация", - говорится в сообщении.

Тематические форумы пройдут в Твери, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Пятигорске, Майкопе, Махачкале, Волгограде, Тамбове, Великом Новгороде, Таганроге, Хабаровске, Сургуте, Владимире, Мурманске, Челябинске, Астрахани, Иркутске и других городах. "Стартует "Умный маршрут" 27 октября в Краснодаре и Вологде", - уточнили в пресс-службе.

Генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль отметил, что "Умный маршрут" является постоянно действующим проектом, который ориентирован на тех, "кто интересуется новым, кто активен и хочет развиваться, кто ищет дело своей жизни или уже нашел его и хочет поделиться своим опытом". "Мероприятия в таком формате мы будем организовывать в том числе и в небольших городах, чтобы у всех жителей России была возможность участвовать в трендовых дискуссиях, узнавать современную повестку в науке, искусстве, экономике или спорте. На сайте нашего общества "Знание" вы всегда сможете узнать, что вскоре ожидается в вашем городе", - добавил он.

За время своего существования проект охватил 63 региона, в его рамках состоялось более 6 тыс. лекций.