В Саратовской области зафиксировали суточный максимум случаев заражения коронавирусом

"В Саратовской области зарегистрировано 498 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 99 231 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что за минувшие сутки выявлен максимум новых случаев с начала пандемии. Выздоровели 88 367 человек, в том числе за последние за сутки 422 человека.

Число заражений коронавирусом в Саратовской области резко начало расти в конце сентября. В связи с этим в области вводят ограничения, организуют дополнительные койки в ковидных госпиталях. Как сообщили ТАСС в центре управления регионом, жители стали активнее интересоваться темой вакцинации: только за последние семь дней специалисты ЦУР зафиксировали более 3 600 обращений от жителей в интернете о вакцинации и коронавирусе, что на 453 обращений больше, чем неделей ранее.

В области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, действуют ограничения на работу общепита, остается под запретом проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке. Запрещается работа детских игровых площадок и игровых комнат для детей в помещениях, расположенных в объектах торговли, работа предприятий общественного питания в зонах фудкортов в торговых центрах, ограничена реализация продукции навынос. Также временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях для участия в мероприятиях.