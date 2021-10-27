Информация о вспышке коронавируса в селе на Колыме не подтвердилась

ТАСС, 27 октября. Положительные тесты на коронавирус оказались только у троих жителей села Тополовка в Северо-Эвенском городском округе Магаданской области, информация о предполагаемой вспышке COVID-19 в населенном пункте не подтвердилась, сообщили в среду ТАСС в региональном Минздраве.

"Было проведено тестирование у 33 человек, только три теста оказались положительными, - рассказали в министерстве.

По информации областных властей, заразившиеся проходят лечение дома. Им выданы все необходимые бесплатные лекарства.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что в селе Тополовка якобы зафиксирована вспышка коронавируса, что болеет почти 90% жителей, включая местного фельдшера и главу населенного пункта, и что у многих температура тела поднялась до +38 и не спадает вторую неделю. Двух тяжелобольных женщин эвакуировали на вертолете из села. Точные причины такого состояния людей были неизвестны, но сами жители предполагали, что это коронавирусная инфекция.

Во вторник, как только позволила погода, в населенный пункт вылетел вертолет с медиками. Они провели тесты на наличие коронавирусной инфекции у всех жителей с симптомами ОРВИ. Проверку по факту массового заболевания людей начала прокуратура Магаданской области. Будет выяснено, действительно ли жителям села нужна экстренная помощь и имеется ли необходимое лекарственное обеспечение в населенном пункте.