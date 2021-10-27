Привившимся сотрудникам завода имени Свердлова в Дзержинске выплатят по 30 тыс. рублей

ТАСС, 27 октября. Сотрудникам завода имени Я. М. Свердлова в Дзержинске, привившимся от коронавируса, выплатят по 30 тыс. рублей, сообщается на сайте администрации Дзержинска.

"Руководство ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" приняло решение выплатить сотрудникам, сделавшим прививку от COVID-19, по 30 тыс. рублей. Выплаты получат все сотрудники дзержинского предприятия, включая филиал завода, находящийся в Бийске - "Бийский олеумный завод", - говорится в сообщении.

Вакцинация для всех желающих организована на базе медико-санитарной части завода. Режим нерабочих дней не парализовал работу на предприятии, она продолжается в штатном режиме. Всего на стимулирующие выплаты всем привитым сотрудникам предприятие выделит не менее 200 млн рублей.

Решение было принято для поощрения работников, которые поддержали коллективную вакцинацию и тем самым не допустили срыва производственной программы, отметил генеральный директор предприятия Юрий Шумский. В июле государственное предприятие вышло на прибыльный финансовый результат, что позволило вернуть выплату ежемесячной премии в полном объеме. Уже сейчас можно сказать, что все плановые годовые показатели будут перевыполнены, отметило руководство завода.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 26 октября в Нижегородской области выявлено более 187,2 тыс. случаев заражения. Медики вылечили более 168,4 тыс. пациентов, еще более 7,5 тыс. человек умерли.