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Регистрацию на форум молодежи Арктического совета на Ямале продлили до 31 октября

В пресс-службе правительства ЯНАО сообщили, что на сегодняшний день получено несколько сотен заявок более чем из 30 стран

ТАСС, 27 октября. Организаторы первого форума молодых лидеров стран Арктического совета ICE, который пройдет на Ямале в декабре, продлили прием заявок на участие до 31 октября. На сегодняшний день получено несколько сотен заявок более чем из 30 стран, сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в среду.

"Чтобы познакомить участников форума с единственным городом на Полярном круге, Ямалом и его культурой, мы подготовили насыщенную программу: церемонию пересечения 66-й параллели, экскурсию по столице региона, дегустацию блюд северной кухни, знакомство с бытом коренных народов", - цитирует пресс-служба руководителя форума Кирилла Кондратова с уточнением, что регистрация на форум продлена до 31 октября 2021 года.

Для участия в форуме необходимо прислать свою идею проекта, который можно развивать на территории циркумполярных стран. Авторов самых перспективных концепций пригласят на собеседование, уточнили в пресс-службе.

Форум пройдет в Салехарде с 6 по 9 декабря, в нем примут участие активисты, предприниматели, волонтеры и студенты в возрасте от 18 до 35 лет. Работа на форуме будет вестись по тематическим трекам: "Развитие креативных индустрий", "Добровольчество", "Бизнес-акселерация", "Развитие молодежных медиа: жизнь в новой информационной реальности" и "Молодежная дипломатия". Участников ждут креативные лаборатории, экспертная оценка идей, лекции и мастер-классы от известных российских и иностранных спикеров и блогеров.

Об Арктическом совете

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Кроме того, Арктический совет предоставляет статус наблюдателя неарктическим государствам, межправительственным и межпарламентским организациям, а также неправительственным организациям.

В 2021 году, в год 25-летия объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к России.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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