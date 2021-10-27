Регистрацию на форум молодежи Арктического совета на Ямале продлили до 31 октября

ТАСС, 27 октября. Организаторы первого форума молодых лидеров стран Арктического совета ICE, который пройдет на Ямале в декабре, продлили прием заявок на участие до 31 октября. На сегодняшний день получено несколько сотен заявок более чем из 30 стран, сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в среду.

"Чтобы познакомить участников форума с единственным городом на Полярном круге, Ямалом и его культурой, мы подготовили насыщенную программу: церемонию пересечения 66-й параллели, экскурсию по столице региона, дегустацию блюд северной кухни, знакомство с бытом коренных народов", - цитирует пресс-служба руководителя форума Кирилла Кондратова с уточнением, что регистрация на форум продлена до 31 октября 2021 года.

Для участия в форуме необходимо прислать свою идею проекта, который можно развивать на территории циркумполярных стран. Авторов самых перспективных концепций пригласят на собеседование, уточнили в пресс-службе.

Форум пройдет в Салехарде с 6 по 9 декабря, в нем примут участие активисты, предприниматели, волонтеры и студенты в возрасте от 18 до 35 лет. Работа на форуме будет вестись по тематическим трекам: "Развитие креативных индустрий", "Добровольчество", "Бизнес-акселерация", "Развитие молодежных медиа: жизнь в новой информационной реальности" и "Молодежная дипломатия". Участников ждут креативные лаборатории, экспертная оценка идей, лекции и мастер-классы от известных российских и иностранных спикеров и блогеров.

Об Арктическом совете

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Кроме того, Арктический совет предоставляет статус наблюдателя неарктическим государствам, межправительственным и межпарламентским организациям, а также неправительственным организациям.

В 2021 году, в год 25-летия объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к России.