Число привитых за сутки в Югре превысило 7,8 тыс. человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 октября. /ТАСС/. Число жителей Ханты-Мансийского автономного округа, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции за минувшие сутки, составило более 7,8 тыс. человек, это сопоставимо с максимальным показателем с начала пандемии, который был отмечен в июле - тогда за сутки привились более 8 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в среду в департаменте здравоохранения Югры.

С 11 октября в Югре введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан. С 7 сентября 2021 года, когда в Югре было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос почти в два раза. За время пандемии в регионе, по данным оперштаба на 26 октября, 80,8 тыс. человек заболели, 75,7 тыс. пациентов выздоровели, 1 291 умер.

"За вчерашний день число привитых в Югре от коронавирусной инфекции составило чуть более 7,8 тыс. жителей", - сказал собеседник агентства.

Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе заседания регионального штаба сообщала, что в ХМАО на 26 октября привиты первым компонентом 643,6 тыс. человек (64,9% от числа граждан, которые могут сделать прививку), а завершили вакцинацию 579,4 тыс. За все время в Югру поступило 801,1 тыс. комплектов вакцин.

С 25 октября в Югре начали действовать QR-коды в ряде муниципалитетов, с 8 ноября они будут введены во всех населенных пунктах. Допуск в спортивные учреждения, фитнес-клубы, бассейны, ТРЦ, бары, боулинг-клубы, картинг-центры, организации допобразования, СПА-салоны, солярии, салоны красоты, сауны ы с 30 октября по 7 ноября будет осуществляться через системы QR-кодов. При этом 100% персонала указанных организаций, обслуживающего посетителей, должны быть вакцинированы. С 30 октября по 8 ноября в ХМАО запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия в заведениях общепита в ночное время. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями.