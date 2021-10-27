Генпрокуроры Белоруссии и России рассмотрят вопросы экстрадиции и борьбы с экстремизмом

МИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Генеральные прокуроры Белоруссии и России проведут 28 октября рабочую встречу в Минске, в ходе которой планируется обсудить ряд вопросов двустороннего сотрудничества, включая темы экстрадиции и борьбы с экстремизмом. Об этом сообщили в среду в Генпрокуратуре Белоруссии.

"На повестке обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества ведомств, включая экстрадицию, принятие мер по снижению просроченной внешней дебиторской задолженности, противодействие экстремизму", - отметили в белорусском госоргане.

Кроме того, проинформировали там, руководители Генпрокуратур двух стран обсудят вопросы расследования уголовного дела о геноциде населения Белоруссии в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время.

В апреле 2021 года Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Ведомство планирует поставить в рамках международных договоров вопрос о выдаче ряда преступников, которые еще живы, и уже запросила у России, Германии и других стран правовую помощь в расследовании этого дела. Литва и Латвия отказали в оказании помощи. Россия ранее выразила готовность оказать содействие в расследовании уголовного дела о геноциде.