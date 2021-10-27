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Спор РФ и Украины о скифском золоте
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Аксенов заявил, что Россия делает все необходимое для возвращения в Крым скифского золота

Глава Крыма также добавил, что решение суда Амстердама было ожидаемым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов Михаил Метцель/ТАСС
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Михаил Метцель/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Россия делает все необходимое для возвращения в Крым коллекции скифского золота, сообщил журналистам в среду глава республики Сергей Аксенов.

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"На мой взгляд, решение было ожидаемое. У нас сегодня методы борьбы только юридические, где-то введение обратных санкций. На мой взгляд, МИД, правительством РФ в этой части делается все необходимое, чтобы коллекция вернулась домой", - сказал он.

Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Суд пришел к выводу, что "объекты являются частью культурного наследия Украины" и "входят в государственную часть музейного фонда Украины". Российская сторона заявила о намерении подать кассационную жалобу, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным изучить ситуацию.

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РоссияСпор РФ и Украины о скифском золотеКрым
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