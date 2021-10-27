Минздрав поручил регионам не снижать охват профосмотрами детей

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Минздрав России дал поручение регионам не снижать охват профилактическими осмотрами детей, а также обеспечить их высокое качество, соответствующее решение было принято по итогам коллегии по вопросам развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения.

"Особое внимание [на коллегии] было уделено профилактике заболеваний у детей. Регионам поручено не снижать охват профилактическими осмотрами детей и обеспечить их высокое качество. По словам замглавы Минздрава России [Евгения Камкина], в 2020 году количество впервые выявленных заболеваний в результате профилактических осмотров несколько снизилось, а уже в 2021 году этот показатель вернулся в прежнее значение", - сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минздрава.

Кроме того, обсуждался вопрос вакцинации от ковида беременных из группы риска по развитию тяжелых осложнений новой коронавирусной инфекции. "В период подъема заболеваемости COVID-19 беременным женщинам из группы риска рекомендовано пройти вакцинацию для предотвращения осложнений COVID-19 и профилактики материнской смертности. По итогам коллегии регионам были даны обоснованные рекомендации по дальнейшему снижению младенческой и материнской смертности, а также детской смертности и инвалидности", - говорится в сообщении.

В ходе коллегии Камкин также отметил динамичное развитие инфраструктуры медицинских учреждений по оказанию медицинской помощи детям. "С 2016 года было построено 32 перинатальных центра и реконструировано семь детских больниц. Также продолжается строительство 15 детских больниц, из которых шесть запланировано открыть до конца 2021 года. На сегодняшний день строится три реабилитационных центра мирового уровня в Евпатории, Новосибирске и Подольске. Отремонтировано и оснащено 2 696 детских поликлиник и поликлинических отделений и закуплено более 20 тысяч единиц современного оборудования", - приводит его слова пресс-служба.