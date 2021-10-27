Комитет Думы поддержал штрафы для операторов связи, использующих иностранные спутники

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о введении административных штрафов до 1 млн рублей для операторов связи, использующих иностранную спутниковую систему, за уклонение от обязанности сформировать российский сегмент такой системы.

Неисполнение российским оператором связи, использующим иностранную спутниковую систему, обязанности по формированию российского сегмента такой системы в составе станции сопряжения с сетью связи общего пользования повлечет штраф для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Эти же штрафы предусмотрены за неисполнение обязанности управлять этим сегментом с территории РФ и пропускать трафик, сформированный зарубежными абонентскими станциями, через станцию сопряжения российского оператора связи, находящуюся в России.

Как указано в пояснительных материалах, согласно постановлению правительства от 21 февраля 2019 года, на российского оператора связи, использующего иностранную спутниковую систему, возложена обязанность по формированию российского сегмента данной системы, а также пропуску трафика, формируемого терминалами на территории РФ, "включая станции иностранных абонентов, с которыми российским оператором связи не заключен договор об оказании услуг связи и которые находятся в роуминге на российской территории, через станцию сопряжения российского оператора связи".