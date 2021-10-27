Запас свободных коек для пациентов с ковидом на Ямале составляет 15%

ТАСС, 27 октября. Порядка 15% больничных коек для пациентов с коронавирусом свободны на сегодняшний день в Ямало-Ненецком автономном округе. Всего в регионе развернуто более 1 тыс. коек, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Ямала в среду.

По данным на 11 октября, в регионе было создано 862 койки. За две последние недели ямальские власти увеличили коечный фонд на 20%.

"Сейчас развернуто 1040 коек, занято - 883. Мы держим 15% как обязательный резерв [свободных коек], увеличим по мере надобности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального правительства добавили, что вакцинация от коронавируса набирает темпы: в среднем ежесуточно прививку ставят 1,5-2 тыс. ямальцев. Всего полностью завершили курс вакцинации более 182 тыс. человек. Свыше 11,5 тыс. - прошли ревакцинацию.

Запас двухкомпонентных вакцин "Спутник V", "Ковивак" и "Эпиваккорона" в округе составляет более 36 тыс. доз первого компонента и более 52 тыс. второго, а также препарата "Спутник Лайт".

С начала пандемии на Ямале выявлено более 53 тыс. случаев заражения коронавирусом. Последние месяцы в регионе фиксируется более 100 случаев заражения ковидом каждые сутки, за последние - 135 случаев. В регионе введена обязательная вакцинация ряда категорий граждан, а также система пропуска по QR-кодам.