Бесковидные зоны в Свердловской области открыли для людей с медотводом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Свердловские власти решили открыть зоны "ковид-фри" для людей, у которых есть медотвод от вакцинации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в региональном оперштабе.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что зоны "ковид-фри" будут недоступны для тех, у кого медотвод от вакцинации. Им рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

"Расширение с 30 октября перечня организаций и учреждений, при посещении которых людям старше 18 лет обязательно требуется предъявление QR-кода или справки о вакцинации, перенесенной болезни, либо медотвода и результата теста ПЦР", - говорится в сообщении.

Также в региональном оперштабе уточнили, что был расширен перечень зон, свободных от ковида. Теперь в него входят прачечные, химчистки, парикмахерские, общественные бани, аттракционы, цирки, зоопарки, океанариумы, аквапарки и детские развлекательные центры. Нерабочие дни в Свердловской области объявлены с 30 октября по 7 ноября. В регионе введена обязательная вакцинация для сотрудников сферы образования, обслуживания, а также государственных и муниципальных служащих.

С 25 октября QR-коды начали действовать в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и на спортивных объектах, с 30 октября в регионе будут введены QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты, санаториев, ТЦ, предприятий общественного питания и фитнес-клубах.

В Свердловской области наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. В минувшие сутки было зарегистрировано 653 случая заражения, что является максимумом за всю пандемию. Общее количество заболевших за всю пандемию - 153 890 человек, выписаны 139 538, умерли 7 318. По данным полпредства УрФО на 26 октября, в Свердловской области курс вакцинации прошли 28% жителей, что составляет 1,2 млн человек.