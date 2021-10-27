В Пятигорске построят базу спортивного пейнтбола и новые отели

ПЯТИГОРСК, 27 октября. /ТАСС/. Отели Hilton Hotels & Resorts и Radisson, а также базу спортивного пейнтбола и бассейновый комплекс планируют построить в Пятигорске Ставропольского края в ближайшие годы. Это создаст новые рабочие места на курорте, а также увеличит налоговые поступления, сообщил в среду ТАСС глава города Дмитрий Ворошилов.

"В ближайшие годы в Пятигорске планируется реализовать несколько крупных инвестиционных проектов. Среди них - строительство современного отеля Hilton Hotels & Resorts, которое планируется начать в 2022, к концу 2023 объект должен быть готов к введению в эксплуатацию. По поводу размещения отеля Radisson Hotel Group в настоящее время продолжаются переговоры с инвестором", - сказал Ворошилов.

Он отметил, что база спортивного пейнтбола, как ожидается, будет построена в течение 2023-2024 годов. К возведению новых санаториев на юго-восточном склоне Машука приступят в 2022 году. В настоящее время идет обсуждение перспектив создания особой экономической зоны, продолжаются переговоры с инвесторами.

Ворошилов также сообщил, что начало строительства ледовой арены в Пятигорске запланировано на 2022 год, новое здание ЗАГС появится в 2023 году. В течение 2022-2026 годов будет построен бассейновый комплекс на Новопятигорском озере. При этом запланировано три очереди строительства, первая из них завершится уже в 2023 году.

"Важно отметить, что такое активное привлечение инвестиций в развитие санаторного, оздоровительного и гостиничного комплекса Пятигорска соответствует социально-экономическому плану развития города. Реализация инвестпроектов будет способствовать увеличению числа рабочих мест и росту налоговых поступлений", - подчеркнул глава курорта.

Пятигорск - старейший бальнеологический и грязевой курорт федерального значения, торговый, научный, культурный и туристский центр эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. С 19 января 2010 года является центром Северо-Кавказского федерального округа.