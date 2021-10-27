Медики попросили создать сосудистый центр в западной части Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 27 октября. /ТАСС/. Региональный сосудистый центр необходимо создать в западной части Новосибирской области, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС главный специалист по организации сосудистых центров Минздрава области, заместитель главного врача по координации деятельности регионального сосудистого центра Городской клинической больницы № 1 Владимир Барбарич. Причина в том, что из-за локализации таких учреждений рядом с находящимся на востоке Новосибирском осложняется доставка медикаментов в отдаленные от города районы и пациентов оттуда.

Ранее главный кардиолог Министерства здравоохранения Новосибирской области, заведующий отделением Новосибирского областного клинического кардиологического диспансер Сергей Зенин сообщал, что в последние два года показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе увеличиваются. По словам кардиолога, это связано с поведением пациентов, которые боятся поступать в стационары для оказания помощи из-за пандемии. В октябре 2020 года он сообщал, что показатели уменьшения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Новосибирской области ниже среднероссийских.

"Обсуждается вопрос о создании еще одного регионального сосудистого центра в области, ориентировочно в Куйбышеве. Дело в том, что у нас региональные сосудистые центры концентрируются в Новосибирске, а он находится не в центре области, поэтому плечо доставки пациентов из Северного, Кыштовки чрезвычайно большое. А если бы региональный сосудистый центр был в Куйбышеве, это плечо бы резко сократилось и временной интервал с момента появления симптомов до оказания помощи существенно сократился бы", - сказал он.

При этом проблемой является тот факт, что плотность населения на западе области значительно меньше, чем в региональном центре, что тоже является важным фактором для организации центра. Главный невролог Министерства здравоохранения Новосибирской области, заведующая неврологическим отделением Новосибирской областной клинической больницы Елена Танеева в свою очередь напомнила, что при инсульте для спасения жизни человека и реабилитации неотложная помощь является главным фактором.

В случае появления симптомов инсульта необходимо немедленно обращаться к врачам, а не заниматься самолечением, поскольку чем раньше человек получит помощь, тем меньший вред его здоровью будет нанесен. В настоящее же время, по словам Танеевой, пациенты часто обращаются к медикам лишь через сутки после инсульта, думая, что "все пройдет само".

Инсульт в настоящее время становится основной социально-медицинской проблемой неврологии. Ежегодно в мире церебральный инсульт переносят около 6 млн человек, а в России - более 450 тыс., то есть каждые полторы минуты у кого-то из россиян развивается это заболевание. Инвалидами становятся 70-80 процентов выживших после инсульта, причем примерно 20-30 процентов из них нуждаются в постоянном постороннем уходе. В связи с этим инсульт в настоящее время является одной из основных причин инвалидизации населения.