Горсовет Омска выставит на продажу здание казармы резервного батальона

ОМСК, 27 октября. /ТАСС/. Городской совет Омска в среду принял решение выставить на продажу здание казармы резервного батальона, построенной в 1826 году в положившей начало городу Омской крепости. Муниципалитет не нашел желающих взять аварийное здание в льготную аренду при условии ремонта, средств на его реставрацию в бюджете Омска нет.

"Объект культурного наследия находится в аварийном состоянии. В течение длительного времени этот объект не заинтересовал арендаторов даже по льготной ставке 1 рубль <…>. В то же время в администрацию обратился потенциальный покупатель, который готов восстановить объект культурного наследия в соответствии со всеми нормативными требованиями и использовать его для ведения предпринимательской деятельности", - прокомментировал вынесенное на голосование предложение директор департамента имущественных отношений мэрии Омска Дмитрий Махиня.

Решение о продаже здания было принято большинством голосов.

Махиня отметил, что предприниматель уже реализовывал подобные проекты в Новосибирске и Томске.

"В связи с тем, что денег в бюджете на восстановление данного объекта нет уже в течение длительного времени, это вполне разумное предложение воспользоваться частными инвестициями", - высказал он свою точку зрения.

Заместитель омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Игорь Коновалов назвал принятое горсоветом решение ущербным.

"Омская крепость - это ценный, знаковый для города объект, его сердце, начало города. Торговать своей историей - последнее дело, это все равно, что продавать семейные реликвии", - заявил он ТАСС.

По его словам, продажа памятника бизнесменам может и сохранит его от разрушения, но нарушит целостность Омской крепости как исторического объекта. "Мэрия отдала наша историю на откуп кому попало. Это будет коммерческий объект, и неизвестно, что в нем будет. Например, уже поступали предложение открыть там баню, - рассказал Коновалов, отметив, что город мог бы открыть в этом здании музей или подобное учреждение.

Коновалов считает, что нехватка средств в бюджете стало лишь предлогом для продажи исторического здания. "Это вопрос приоритетов. Почему-то деньги на какие-то ненужные мероприятия находят, а на ремонт памятника - нет. Продажа казармы - это признание мэрией собственного бессилия", - подчеркнул заместитель отделения.

Об Омской крепости и казарме

Омская крепость была основана в 1716 году по указу Петра Первого отрядом казаков под командованием подполковника Ивана Бухгольца. Первое сторожевое укрепление находилось на левом берегу реки Омь в 500 метрах от ее впадения в Иртыш. В 1768 г. под началом генерал-поручика Ивана Шпрингера началось возведение более мощной второй крепости непосредственно в устье Оми. Эта часть крепости была сохранена и восстановлена в рамках федеральной программе по подготовке к празднованию к 300-летию Омска. Сегодня это единственное сохранившееся за Уралом фортификационное сооружение XVIII века.

Двухэтажное кирпичное здание казармы резервного батальона было построено в 1822-1823 годах. Здесь размещались различные воинские соединения, включая Ширванский мушкетерский полк. В советское время в здании находилась кинопрокатная база Омского гарнизона, затем фельдшерско-акушерская школа. Позже казарму отдали под жилье, а затем под поликлинику.