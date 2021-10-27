На Ставрополье новогодние подарки получат более 136 тыс. школьников

ПЯТИГОРСК, 27 октября. /ТАСС/. Новогодние подарки в декабре на Ставрополье получат свыше 136 тыс. учащихся 1-4-х классов. На эти цели направят около 80 млн рублей, сообщили журналистам в среду в управлении по информполитике аппарата правительства региона.

"Новогодние подарки на Ставрополье получат более 136 тыс. школьников. На закупку подарков для учащихся 1-4-х классов выделено 79 млн рублей из регионального бюджета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый подарок - это 1,5 кг конфет от отечественных производителей. Перечень конфет согласован с региональным управлением Роспотребнадзора. Новогодние подарки дети получат в рамках школьных новогодних мероприятий, которые пройдут на Ставрополье с 20 по 28 декабря текущего года.

"Кроме того, в рамках традиционной губернаторской благотворительной елки дополнительно сладкие подарки получат 3 400 детей от 3-х до 12 лет, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации, а также ребята, достигшие в этом году высоких результатов в учебе, культуре, спорте, общественной деятельности. Благотворительную новогоднюю елку планируется провести с 20 по 27 декабря в трех городах: Ставрополь, Нефтекумск и Пятигорск", - сказано в пресс-релизе.