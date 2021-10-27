Дополнительные выплаты ввели сельским медикам в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 27 октября. /ТАСС/. Дополнительные ежемесячные выплаты медикам, работающим в удаленных и труднодоступных территориях в сельской местности, установлены в Архангельской области. До конца года на эти цели в бюджете выделено 45 млн рублей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе областного собрания.

"Впервые в областном бюджете предусмотрены средства на дополнительные ежемесячные выплаты врачам, фельдшерам и медсестрам, работающим в удаленных и труднодоступных территориях на селе. Деньги предусмотрены на этот год в сумме 45 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

По 10 тыс. рублей будут выплачивать врачам и фельдшерам, по 5 тыс. рублей - медсестрам. "Порядок выплат будет установлен правительством Архангельской области. И наши планы, чтобы выплаты начались в октябре. Уверена, что при формировании бюджета на ближайшие три года эта позиция будет учтена", - рассказала журналистам председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева.

Она отметила, что эта мера должна помочь решить кадровый вопрос для сельских районов области. "Уровень оплаты труда у медицинских работников в сельской местности, к сожалению, отличается от зарплат их коллег, работающих в городских медучреждениях. Нам нужно решать кадровую проблему, которая на селе стоит достаточно остро: мы строим новые фельдшерско-акушерские пункты, но подчас там некому работать", - добавила Прокопьева.