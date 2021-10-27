Почти все студенты, победившие в "Лидерах России", пришли из проекта "Я - профессионал"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Большинство победителей студенческого трека конкурса "Лидеры России" ранее участвовали в олимпиаде "Я - профессионал", сообщил в среду журналистам первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"У нас в этом году впервые в конкурсе "Лидеры России" появился отдельный студенческий трек. Это те студенты, которые считают, что все-таки их главный талант и главный потенциал - это управление, что они способны быть высококлассными управленцами. У нас 54 участника победили в этом году в студенческом треке. Что меня порадовало: 40 из них раньше были участниками олимпиады "Я - профессионал", некоторые - победителями", - сказал Кириенко.

По его словам, этот факт говорит о том, что платформа "Россия - страна возможностей" и олимпиада "Я - профессионал" дают шанс попробовать себя в разном качестве.

"Ребята, которые приходят, не боятся принимать вызовы, не боятся пробовать себя, у них получается. Я бы, кстати, отметил, что из этих 40 победителей студенческого трека "Лидеров России" 33 человека не стали победителями в [олимпиаде] "Я - профессионал", но они не сдались, не опустили руки, стали пробовать себя дальше и в управленческом конкурсе доказали, что они действительно могут быть лучшими", - подчеркнул Кириенко.

Регистрация участников пятого сезона олимпиады "Я - профессионал" началась 27 октября и закончится 7 декабря. С 10 по 26 декабря будет проходить отборочный этап.

Цель студенческого трека конкурса "Лидеры России" - выявить наиболее перспективные молодые кадры с управленческим потенциалом. Участвовать в этой специализации могут молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет: студенты средних специальных учебных заведений и вузов, магистранты, аспиранты, а также молодые специалисты, которые не более двух лет назад получили первое высшее образование. Победители студенческого трека получат возможность стажировки в органах государственного управления и в крупных корпорациях, а также сертификаты на дополнительное образование.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.