Руководство екатеринбургского музея "Шурави" изучает возможность расширения экспозиции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Муниципальный музей памяти воинов интернационалистов "Шурави" в Екатеринбурге планируется расширить, включив в экспозицию предметы, связанные с современными военными конфликтами. Об этом сообщил в среду в Уральском региональном центре ТАСС председатель правления свердловской областной имени Героя Советского Союза Ю. В. Исламова Общероссийской общественной организации "Союз ветеранов Афганистана" Виктор Бабенко.

В конце октября музею исполнится 30 лет.

"На сегодняшний день музей уже перерос то помещение, которое он занимает. <…> Нам, конечно же, надо решать по помещению, размещению - будем выходить к Евгению Владимировичу Куйвашеву, губернатору Свердловской области, чтобы разрешить этот вопрос к 30-летию [вывода советских войск с Афганистана]. <…> Там другие локальные войны уже после Афганистана <…> представлены. <…> Музей уже стал о современной военной истории - вот так мы его можем назвать, из узконаправленного музея воинов-афганцев он превратился уже в музей современной военной истории тех войн, <…> где участвовали наши вооруженные силы СССР и уже, в том числе, Российской Федерации", - сказал Бабенко.

Директор центра гражданско-патриотического воспитания Уральского государственного педагогического университета, создатель музея, ветеран войны в Афганистане Владислав Середа поддержал идею расширения экспозиции. "Хотелось бы, чтобы из музея афганской войны, локальных войн он превратился в музей мира, дружбы между народами, с нашими соседями", - подчеркнул он.

Директор музея Наталья Логинова уточнила, что в собрании музея имеются редкие трофеи, которые пока не могут быть выставлены, в частности из-за требуемых условий хранения.

Также Середа добавил, что в перспективе музей может стать и площадкой для Российско-афганского культурного центра, создание которого обсуждают в Екатеринбурге.